foto Flickr

00:34

- Gli Stati Uniti "condannano nei termini più forti possibili" l'attacco terroristico in Algeria. Lo ha affermato il presidente Barack Obama. "Siamo stati in contatto costante" con il governo algerino e lo saremo, ha aggiunto, anche "nei prossimi giorni per comprendere pienamente ciò che è successo e impedire che si ripeta", ha proseguito Obama.