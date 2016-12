Blitz Algeria, morti 23 ostaggi e 32 terroristi

foto Ap/Lapresse Correlati L'assalto finale a In Amenas

La condanna dell'Onu

I militari algerini si difendono 20:20 - Le forze speciali algerine hanno sferrato l'attacco finale al sito petrolifero di In Amenas. Sono 32 i terroristi uccisi dell'esercito, mentre 23 sono le vittime tra il personale del campo. Lo riferisce un comunicato del governo algerino. Poco prima del blitz, sedici degli ostaggi stranieri in mano al gruppo estremista nell'impianto di gas in Algeria erano stati liberati. - Le forze speciali algerine hanno sferrato l'attacco finale al sito petrolifero di In Amenas. Sono 32 i terroristi uccisi dell'esercito, mentre 23 sono le vittime tra il personale del campo. Lo riferisce un comunicato del governo algerino. Poco prima del blitz, sedici degli ostaggi stranieri in mano al gruppo estremista nell'impianto di gas in Algeria erano stati liberati.

Tra questi - riferiscono fonti locali - anche due americani, due tedeschi ed un portoghese. Dall'inizio dell'operazione delle forze di sicurezza e dell'esercito algerino nel sito di In Amenas sono quattro i terroristi catturati.



Il bilancio delle vittime, si legge in un comunicato del ministero dell'Interno, diffuso dall'Aps, deve essere comunque ritenuto ancora provvisorio. Secondo il ministero, quindi, l'intervento dei militari ha consentito la liberazione di 685 lavoratori algerini e 107 stranieri.



Rapitori pronti a farsi esplodere

I rapitori che sono assediati nel sito gasiero sarebbero pronti a farsi saltare in aria se i militari algerini si avvicineranno ai locali dove si sono asserragliati con i loro ostaggi. Lo riferisce l'agenzia mauritana Alakhbar.



Trovati vivi 16 ostaggi in un campo

Sedici ostaggi, non si sa di quale nazionalità, sono stati trovati vivi nel campo gasiero di In Amenas al termine del blitz militare. Si tratta di persone che, all'inizio dell'attacco, si erano nascoste nei macchinari degli impianti di estrazione. Lo riferisce l'agenzia tunisina Ats, citando un notabile della regione di Illizi.



Blitz militare terminato

Il blitz militare degli algerini al sito gasiero di In Amenas è terminato: lo hanno confermato i governi di Gran Bretagna e Norvegia. Da Londra il ministro della Difesa britannico, Philip Hammond, ha detto che le forze algerine hanno "messo fine alla presa di ostaggi" anche se nell'operazione ci sono stati "nuovi morti". Hammond ha quindi chiesto all'Algeria di fornire "maggiori dettagli" sull'accaduto. E a Oslo "il ministero degli Esteri ha ricevuto conferma che l'operazione militare ad In Amenas è terminara".