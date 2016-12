foto Ansa

14:34

- Sedici degli ostaggi stranieri in mano al gruppo estremista nell'impianto di gas in Algeria sono stati liberati. Tra questi - riferiscono fonti locali - anche due americani, due tedeschi ed un portoghese. L'agenzia mauritana Alakhbar, intanto, riferisce che i terroristi sarebbero pronti a farsi saltare in aria se i militari algerini si avvicineranno ai locali dove si sono asserragliati con i loro ostaggi.