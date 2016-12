New Orleans, indagato l'ex sindaco: tangenti per la ricostruzione dopo l'uragano Katrina

foto Ap/Lapresse 08:41 - Il sindaco di New Orleans ai tempi dell'uragano Katrina, Ray Nagin, è stato incriminato per 21 capi d'accusa, tra cui corruzione, riciclaggio di denaro e false dichiarazioni fiscali tra il 2005 e il 2008. Secondo l'accusa, Nagin avrebbe accettato "bustarelle" per 200mila dollari, oltre a viaggi di lusso alle Hawaii, in Giamaica e a Las Vegas, dalle aziende coinvolte nella ricostruzione. - Il sindaco di New Orleans ai tempi dell'uragano Katrina, Ray Nagin, è stato incriminato per 21 capi d'accusa, tra cui corruzione, riciclaggio di denaro e false dichiarazioni fiscali tra il 2005 e il 2008. Secondo l'accusa, Nagin avrebbe accettato "bustarelle" per 200mila dollari, oltre a viaggi di lusso alle Hawaii, in Giamaica e a Las Vegas, dalle aziende coinvolte nella ricostruzione.

Nagin, 56 anni, è stato rieletto per un secondo mandato nel 2006, fino al 2010, nonostante le critiche che aveva ricevuto per la gestione della crisi causata da Katrina. Attualmente vive a Frisco, in Texas. Se giudicato colpevole di tutti i capi d'accusa, rischia fino a 20 anni di prigione.



Nell'agosto del 2005, l'uragano Katrina devastò New Orleans, la Lousiana e buona parte della costa Usa sul Golfo del Messico causando la morte di circa 1.800 persone.