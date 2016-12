foto Ansa Correlati I militari algerini si difendono

Uccisi 30 ostaggi stranieri

Il sito del raid

12:35 - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha condannato l'attacco "atroce" contro il complesso algerino di In Amenas da parte degli attivisti legati ad Al Qaeda. "Il Consiglio di sicurezza condanna nei termini più severi l'attacco terroristico contro il sito di In Amenas", si legge nella nota in cui si fa inoltre appello affinché tutti gli Stati "cooperino attivamente con le autorità algerine".

Trovati 15 cadaveri carbonizzati

Quindici corpi carbonizzati sono stati rinvenuti nell'impianto di gas attaccato in Algeria da un commando di estremisti islamici. Lo riferiscono fonti che seguono la vicenda precisando che non si "conosce l'identità" delle vittime. A scoprire i cadaveri sono stati i militari dell'esercito algerino.



Liberati tre ostaggi romeni

Tre romeni presi ostaggio a In Amenas sono tornati liberi. Lo ha annunciato il ministero romeno degli Affari Esteri. "Un ostaggio è riuscito a scappare e contattare l'ambasciata rumena ad Algeri utilizzando un telefono cellulare" ha fatto sapere il ministro. Gli altri due sono stati liberati invece venerdì dalle forze algerine.



Un testimone: "Caricati su camion-bomba"

"Abbiamo dovuto indossare collane fatte di esplosivo e salire su un camion-bomba che per fortuna non è esploso". Arriva dalle Filippine la prima testimonianza di un lavoratore dell'impianto di gas in Algeria attaccato dalle forze estremiste. "Mio marito - racconta la moglie dell'uomo - mi ha raccontato che gli avevano messo una bomba addosso, una sorta di collana e costretto a salire su un bus imbottito di esplosivo: fortunatamente, la bomba sul camion non ha funzionato mentre altre sono esplose, causando diversi morti".



Terroristi venuti dal Niger

I terroristi che hanno attaccato il sito algerino di In Amenas, un gruppo dei quali è ancora asserragliato all'interno con degli ostaggi, sarebbero giunti dal Niger. Secondo una fonte citata dall'agenzia mauritana Ani, il commando era composto da una quarantina di uomini. I terroristi assediati nel compound dalle forze algerine, conferma la fonte, hanno ancora con loro sette ostaggi occidentali.