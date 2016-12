foto Afp

17:16

- Allerta bomba nella metropolitana di Lione, in Francia. La prefettura della città ha deciso di evacuare tutte le stazioni e di chiudere la rete di trasporto per una durata indeterminata, come ha reso noto il giornale Lyon Mag. Una squadra di artificieri è sul posto per verificare l'attendibilità dell'allarme e neutralizzare eventuali ordigni. Dopo l'avvio delle operazioni militari in Mali, Parigi ha subito alzato il livello di allerta terrorismo.