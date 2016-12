foto Tgcom24

14:36

- Nel corso del blitz dell'esercito è stata liberata più della metà dei 132 ostaggi stranieri sequestrati dagli islamisti nell'impianto petrolifero di In Amenas, in Algeria. Lo riferisce l'agenzia di Stato Aps. In totale le persone liberate sono 650, tra cui 573 di nazionalità algerina. L'operazione militare, sostengono fonti della sicurezza, ha salvato centinaia di vite ed evitato un disastro.