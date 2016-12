foto Ansa

08:25

- Una volta trasferiti a New Delhi in forza di un'ordinanza della Corte Suprema indiana, i marò avranno libertà di movimento in tutta l'India. E' quanto è emerso oggi durante il dialogo fra i giudici e gli avvocati della difesa, dopo la pubblicazione della sentenza che ordina la costituzione di un tribunale speciale nella capitale.