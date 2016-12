Dopo le notizie della morte di molti stranieri, ostaggi di terroristi islamici nel sito petrolifero di In Amenas, in Algeria, in un blitz dei militari algerini per liberarli, Gran Bretagna e Stati Uniti prendono le distanze affermando di non essere stati informati del raid. Intanto alcuni sopravvissuti raccontano: "Ci costringevano a mettere cinture esplosive ed eravamo scudi umani. Ci chiedevano di recitare il corano e uccidevano gli infedeli".

23:36 Aps: "Ucciso anche un ostaggio americano"

C'è un americano tra i 12 ostaggi, algerini e stranieri, rimasti uccisi durante il raid dell'esercito algerino. Lo riferisce Usa Today, citando la Aps e fonti americane.

22:28 Clinton: "Ostaggi ancora in pericolo"

"Siamo profondamente preoccupati per coloro che ancora sono in pericolo" in Algeria, ha detto il segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, aggiungendo di aver parlato ancora con il premier algerino Abdelmalek Sellal e affermando che "una cautela estrema" è necessaria.

19:18 Usa: "Con i terroristi non trattiamo"

"Gli Stati Uniti non negoziano con i terroristi". La dichiarazione arriva dalla portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Victoria Nuland, che ha risposto a una domanda sulla presunta richiesta del commando al centro della crisi in Algeria di scambiare gli ostaggi americani con due terroristi islamici detenuti negli Usa.

17:27 Mali, l'esercito riprende Diabali

I soldati maliani e francesi hanno ripreso il controllo della città di Diabali, 400 km a nord di Bamako, che era caduta il 14 gennaio nelle mani dei fondamentalisti. Lo ha reso noto un abitante di Diabali, membro del Consiglio comunale e una fonte della sicurezza regionale.

17:16 Lione, rientrato l'allarme bomba

Progressivo ritorno alla normalità nella metropolitana di Lione, dopo l'allarme bomba che ha imposto la chiusura di tutte le stazioni e l'immediata ispezione degli artificieri. Secondo quanto riferisce la TCL, la società che gestisce il metro di Lione, il traffico sta riprendendo dopo circa un'ora di controlli.

16:53 Francia, allerta bomba in metro a Lione

Allerta bomba nella metro di Lione, in Francia. Lo riferisce il giornale Lyon Mag, secondo cui la prefettura di Lione ha deciso di chiudere tutte le stazioni della metropolitana per una durata indeterminata. Dopo l'avvio delle operazioni militari francesi in Mali, la Francia ha deciso di innalzare il livello allerta antiterrorismo.

16:40 Casa Bianca: "Priorità salvare gli ostaggi"

La Casa Bianca segue l'evolversi della crisi degli ostaggi in Algeria rimanendo in contatto costante con il governo algerino, con quello di Londra e con altri partner internazionali. E' quanto riferisce un portavoce, il quale sottolinea che la priorità rimane il salvataggio degli ostaggi.

16:38 Sale a 100 il numero di stranieri liberati

E' salito ad un centinaio il numero degli stranieri liberati, su un totale di 132, nel campo di In Amenas. Lo dice l'Aps, citando fonti della sicurezza.

15:02 Sequestratori propongono scambio di ostaggi

I sequestratori hanno proposto di scambiare gli ostaggi americani con due militanti islamici detenuti negli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia mauritana Ani, citando il portavoce del gruppo di terroristi vicino ad Al Qaeda

14:45 Terroristi ancora con ostaggi, si cerca soluzione pacifica

L'esercito algerino sta cercando di trovare una soluzione alternativa all'assalto ai terroristi asserragliati con degli ostaggi nel campo di In Amenas. Lo riferisce l'Aps, citando una fonte della sicurezza. Si cerca quindi una "soluzione pacifica" per sbloccare la situazione di stallo.

14:33 Militari: "Il nostro blitz ha evitato il disastro"

Una fonte delle forze di sicurezza algerine ha affermato che l'operazione militare condotta al sito di In Amenas ha permesso di salvare centinaia di ostaggi evitando in questo modo il disastro.

14:17 Oltre metà degli ostaggi è in libertà

Più della metà dei 132 ostaggi stranieri sequestrati dai militanti islamici è libera, secondo quanto riferisce l'agenzia di Stato algerina Aps, citando fonti della sicurezza. Il numero complessivo delle persone liberate è di 650, tra cui 573 algerini, prosegue la fonte.

13:29 Algeria, liberato ingegnere austriaco

Il governo austriaco ha riferito che"un ingegnere" che lavora per la società di estrazione gas naturale nei pressi del sito del sequestro "è stato liberato". Vienna è ora in contatto con le autorità africane per ulteriori informazioni.

13:26 Quattro giapponesi in salvo

Altri 4 giapponesi, dipendenti della società di engineering nipponica Jgc, impegnati presso l'impianto di gas naturale nel sudest dell'Algeria, sono al sicuro, portando il totale a quota 7. Lo ha detto la tv pubblica Nhk, citando uno dei top manager della compagnia in partenza per il Paese nordafricano, secondo cui c'è stato un contatto telefonico diretto. Ancora incerta, invece, la sorte di ulteriori 10 giapponesi.

12:52 Panetta: "Terroristi non troveranno riparo"

Il responsabile della Difesa degli Stati Uniti, Leon Panetta, parlando questa mattina a Londra, ha detto che "i terroristi non troveranno riparo in Algeria, in Nord Africa o altrove".

Ultimo aggiornamento 23:36