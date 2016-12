Usa, bimbo di 7 anni a scuola con la pistola

16:42 - Stupore in una scuola elementare di New York dove nello zainetto di un alunno di 7 anni è stata trovata una pistola calibro 22 carica. L'incredibile episodio, che irrompe sui media Usa il giorno dopo l'annunciata stretta sulle armi da fuoco del presidente Barack Obama, è accaduto in un istituto di Far Rockway, nel Queens. La scuola è stata perquisita dagli agenti per verificare se vi fossero nascoste altre armi.

Da una prima ricostruzione, il bambino è stata accompagnato a scuola dalla madre che a metà mattinata lo è venuto a riprendere per portarlo - ha detto la donna ai responsabili dell'istituto - a una visita medica.



La scoperta della pistola è stata fatta quando il ragazzino è stato riaccompagnato a scuola. Subito è stato dato l'allarme ed è stata chiamata la polizia, che per 45 minuti ha chiuso l'edificio. Non è ancora chiaro in che circostanze l'arma sia stata trovata.