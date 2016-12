foto Da video

- Il Regno Unito deve prepararsi alla possibilità di ulteriori cattive notizie sull'evolversi della situazione in Algeria, dove è in corso un raid dell'esercito contro un gruppo islamico che sta tenendo in ostaggio lavoratori stranieri. Lo dichiara il primo ministro britannico, David Cameron, che ha rinviato il discorso sui rapporti tra Regno Unito e Ue, atteso per domani in Olanda. Rimarrà a Londra per seguire gli sviluppi della crisi algerina.