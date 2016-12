foto Ap/Lapresse

- Dopo i numerosi rinvii l'Alta Corte indiana ha annunciato che domani rivelerà la sua decisione su chi è competente tra Roma e New Delhi a giudicare i due marò italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I militari sono accusati dalla giustizia indiana di aver ucciso due pescatori scambiati per pirati. L'Italia sostiene che la sparatoria sia avvenuta in acque internazionali, pertanto ritiene che i due debbano essere giudicati in patria.