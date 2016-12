foto Ap/Lapresse

15:51

- L'esercito algerino avrebbe preso il controllo del campo petrolifero di In Amenas, teatro del sequestro dei 41 ostaggi stranieri, in gran parte uccisi in un blitz delle forze armate. Ancora difficile capire esattamente cosa sia successo nel sito, dove, dice il ministro degli Esteri francese Laurent Fabius, "la situazione è drammatica". Fabius aggiunge poi che le informazioni provenienti dal Paese africano "sono ancora contraddittorie".