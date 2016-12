foto Ap/Lapresse

15:24

- Alcuni degli ostaggi sono sopravvissuti, in Algeria, all'operazione in cui sono rimasti uccisi molti dei sequestrati e dei rapitori. Secondo una fonte locale al sito petrolifero di In Amenas sarebbero rimasti vivi due americani, tre belgi, un giapponese e un britannico. E sembra che siano ancora tenuti in ostaggio dai terroristi. Il Foreign Office conferma inoltre che il blitz messo in atto dalle forze armate algerine è ancora in corso.