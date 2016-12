foto Ap/Lapresse

13:00

- Il Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione europea ha dato il via libera alla missione di addestramento dell'esercito del Mali. Su un totale finora previsto di 250 uomini (raddoppiabile a 500 se l'esigenza lo richiede), "l'Italia ne invierà fino a 24", ha annunciato il ministro Giulio Terzi. "Il nostro - ha aggiunto Terzi - non sarà in nessun modo un intervento militare diretto".