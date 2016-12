foto Ansa

11:55

- Più di 100 civili, tra cui numerosi bambini, sarebbero stati uccisi martedì in Siria, nell'area agricola di Basatin al Hasawiya, vicino a Homs, nell'ennesimo massacro compiuto dalle forze fedeli al regime di Bashar al Assad. Lo annuncia oggi l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Tensione anche nei sobborghi di Damasco, dove nelle ultime ore sarebbero già 26 le persone uccise.