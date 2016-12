Algeria, uccisi 30 ostaggi e 15 rapitori

Si è concluso nel peggiore dei modi il sequestro di una quarantina di stranieri nel sito petrolifero di In Amenas in Algeria. Oltre 30 ostaggi stranieri e 15 sequestratori, tra cui uno dei loro leader Abou Al Bara, sono stati uccisi in un raid con elicotteri dell'esercito algerino. Tre giapponesi liberati nel corso dell'attacco, ma ne mancano all'appello 14. Intanto, in Somalia i rapitori hanno annunciato l'uccisione dell'ostaggio francese Dennis Allex.

01:47 Terroristi: "Ucciso capo Al Bara"

Abou Al Bara, il capo del commando terrorista che ha preso decine di ostaggi stranieri nell'impianto per idrocaurburi di In Amenas nel deserto algerino, è rimasto ucciso nell'attacco dei militari algerini: a comunicarlo è lo stesso gruppo autore del rapimento, Brigata Moctar Belmoctar, gruppo staccatosi da Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), citato dall'agenzia mauritana Ani.

00:36 Altri tre ostaggi liberi

Tre ostaggi giapponesi sono stati liberati nel corso del blitz dell'esercito algerino all'impianto gasiero di In Amenas, ma al momento ne mancano 14 all'appello. Lo ha reso noto il governo giapponese. Sono almeno 30 gli ostaggi uccisi, tra cui sette stranieri (tra questi 2 giapponesi, 2 britannici e un francese) hanno fatto sapere fonti dei servizi algerini aggiungendo che sono almeno undici i miliziani morti durante l'assalto dell'esercito.

22:55 Telefonata tra Obama e Cameron

Il presidente americano, Barack Obama, e il premier britannico, David Cameron, hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno anche affrontato la crisi degli ostaggi in Algeria. Lo riferisce la Casa Bianca.

22:04 Terzi: "L'Italia condanna con fermezza"

Il governo italiano condanna con la "massima fermezza", il "vile atto di terrorismo" costato la vita a decine di persone prese in ostaggio nel sito petrolifero di Amenas, in Algeria. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, esprimendo solidarietà agli alleati colpiti e ai familiari delle vittime.

21:18 Aps: "Concluso l'attacco militare"

Si è conclusa l'operazione dei militari algerini sul sito petrolifero di In Amenas dove sono detenuti gli ostaggi stranieri. Lo afferma l'agenzia algerina Aps.

20:31 Pentagono: "Al Qaeda dietro l'attacco"

Per il Pentagono dietro l'attacco all'impianto di gas algerino e alla presa di ostaggi c'è probabilmente un gruppo terrorista legato ad Al Qaeda. Lo riferisce il portavoce George Little.

20:13 La Francia pronta a rimpatri

L'Unione francese delle Industrie petrolifere (Ufip) annuncia l'evacuazione di "un certo numero" di dipendenti delle industrie francesi presenti nelle "zone a rischio", incluse Algeria e dintorni: è quanto riferisce il presidente dell'Ufip, Louis Schilansky. "Penso che un certo numero di aziende rimpatrierà un certo numero di rappresentanti perché le condizioni oggi sono particolarmente difficili", ha detto Schilansky, aggiungendo che "la sicurezza verrà rafforzata" in tutte le zone a rischio.

20:09 Algeria, Cameron: Gran Bretagna si prepari a nuove cattive notizie

Il Regno Unito deve prepararsi alla possibilità di ulteriori cattive notizie sull'evolversi della situazione in Algeria, dove è in corso un raid dell'esercito contro un gruppo islamico che sta tenendo in ostaggio lavoratori stranieri. Lo dichiara il primo ministro britannico, David Cameron, che ha rinviato il discorso sui rapporti tra Regno Unito e Ue, atteso per domani in Olanda. Rimarrà a Londra per seguire gli sviluppi della crisi algerina.

19:28 Giappone chiede di fermare raid militare

Il premier giapponese, Shinzo Abe, ha chiesto in un colloquio telefonico con la controparte algerina, Abdelmalek Sellal, di fermare gli attacchi contro i militanti islamici che hanno in ostaggio i lavoratori stranieri, inclusi alcuni nipponici, e di dare la massima priorità alla sicurezza degli ostaggi.

19:18 Iniziato l'assalto finale

Sarebbe cominciato l'assalto finale da parte delle truppe algerine contro il sito di Is Amenas, dove si trovano ancora asserragliati dei terroristi e gli ostaggi. Lo riferisce l'agenzia mauritana Ani che s'è messa in contatto con uno dei rapitori. Secondo Ani il colloquio è stato punteggiato dal rumore di forti esplosioni. Prima che cadesse la linea, l'interlocutore ha detto che l'attacco era portato sia dall'aria che da terra.

18:32 Hollande: "Condizioni drammatiche"

E' un "momento grave". Ci sono "condizioni drammatiche": lo ha detto il presidente francese, François Hollande, nel corso di una cerimonia con i leader economici a Parigi, riferendosi all'operazione dei militari algerini nel sito della BP in Algeria. Hollande, in "contatto permanente" con le autorità algerine, dice di "non essere al corrente" di tutto ciò che sta succedendo sul terreno.

18:25 Usa: "Prematuro coinvolgimento militare in Algeria"

"E' prematuro parlare di questo": così il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, ha risposto a chi gli chiedeva di un possibile coinvolgimento di tipo militare degli Stati Uniti sul sito algerino attaccato dagli estremisti islamici.

17:11 E' caos su ostaggi e numero delle vittime

E' caos sul numero degli ostaggi uccisi, su quelli ancora vivi e su coloro che rimangono nelle mani dei sequestratori e, mentre passano le ore, dall'Algeria giungono dati in contrasto tra di loro e in costante mutamento. Secondo la Reuters, sono morti 6 ostaggi stranieri e 8 sequestratori, mentre altri 25 ostaggi stranieri sono riusciti a fuggire. Per Al Jazeera le vittime sono 34 prigionieri e 15 rapitori. Secondo l'agenzia mauritana Ani, sette persone sono ancora tenute in ostaggio. Mentre, per l'agenzia algerina Aps, quattro degli ostaggi stranieri sono stati liberati dall'esercito. Per Reuters 180 algerini sono scappati. Mentre l'Aps parla di 600 dipendenti locali liberati.

17:10 Esercito algerino: "Liberati 600 ostaggi"

L'esercito algerino ha annunciato di avere liberato con elicotteri circa 600 ostaggi algerini nel sito di gas a In Amenas, nel corso di un'operazione armata contro i fondamentalisti armati. Lo ha reso noto l'agenzia nazionale algerina Aps precisando che nelle mani degli jihadisti ci sono ancora decine di ostaggi occidentali.

16:31 Ostaggio irlandese liberato chiama casa

Un irlandese tenuto in ostaggio in Algeria è stato liberato e si è messo in contatto con la famiglia. Lo riferisce il ministero degli Esteri irlandese.

Ultimo aggiornamento 01:47