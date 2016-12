foto Dal Web

07:09

- Una nave dragamine della Marina militare americana, la Uss Guardian, si è arenata nel mare di Sulu al largo delle Filippine, rimanendo incagliata su una scogliera. Lo rende noto la stessa marina Usa. L'incidente è avvenuto alle 2:25 ora locale sugli atolli corallini Tubbataha Reef, circa 130 km a est-sudest dell'isola di Palawan. Non risultano feriti e non vengono al momento segnalate perdite di carburante in mare.