foto Ap/Lapresse

06:46

- Un tedesco ed un austriaco presi in ostaggio il 5 gennaio scorso da ribelli in Congo sono stati liberati dai caschi blu dell'Onu. I due turisti erano stati intercettati da miliziani armati del Fronte democratico per la liberazione del Ruanda (Fdlr), mentre viaggiavano a bordo di un 4x4. Il tedesco è riuscito con un telefono cellulare ad allertare i soldati della missione delle Nazioni unite i quali hanno ottenuto la liberazione dei due ostaggi.