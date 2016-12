foto Ap/Lapresse

06:16

- Dopo il Giappone e gli Stati Uniti anche l'Ue si appresta a lasciare a terra i Boeing 787 Dreamliner. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza legati all'atterraggio di emergenza avvenuta a Tokyo. Finché la compagnia non chiarirà le cause dell'incidente tutti i super jumbo già in operatività non voleranno. La Boeing si appresta ad affrontare un serio impatto economico dalla situazione anche se nell'immediato non dovrebbero esserci ricadute.