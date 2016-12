foto Ap/Lapresse Correlati Atterraggio di emergenza per un Boeing 787

Il video dell'atterraggio 01:22 - L'aviazione civile degli Stati Uniti ha ordinato che i Boeing 787 Dreamliner delle compagnie americane restino a terra fino a nuovo ordine. Lo comunica la stessa Federal Aviation Administration. Lo stop temporaneo è stato chiesto in seguito all'incidente in Giappone per un problema alla batteria di un Boeing 787 che ha rischiato di innescare un incendio: da qui "la richiesta agli operatori di cessare temporaneamente l'operatività di volo".

"Prima di ulteriori voli, le compagnie americane che hanno Boeing 787 devono dimostrare alla Faa che le batterie sono sicure", si legge in una nota della Faa, che ha altresì informato che "lavorerà con il produttore e le compagnie aeree per mettere a punto un piano di azione correttivo che consenta alla flotta americana di 787 di riprendere le operazioni il prima possibile e nel modo più sicuro possibile''.



Uno stop che - secondo gli osservatori - potrebbe costare caro a Boeing. Anche se si tratta di piccoli incidenti che caratterizzano ogni nuovo velivolo, la serie di problemi potrebbe tradursi in cancellazioni di ordini da parte delle compagnie aeree e, soprattutto, in costi supplementari per correggere gli eventuali errori. Costi che rischiano di far lievitare una bolletta già salata e ostacolare Boeing, che punta ad accelerare la produzione e le consegne del suo gioiello. Al momento sono otto le compagnie aeree al mondo che volano con i Dreamliner: All Nippon Airways e Japan Airlines hanno 24 dei 50 787 Dreamliner consegnati da Boeing dal novembre 2011. Le altre compagnie sono Air India, Ethiopian Airlines, LAN, LOT e Qatar Airways. Boeing ha al momento ordini per ulteriori 800 Dreamliner.