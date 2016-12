foto LaPresse

18:57

- Il progetto di legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, una delle promesse elettorali di Francois Hollande, prosegue. Lo ha confermato lo stesso presidente francese, che ha detto: "L'impegno preso davanti ai francesi deve essere rispettato". La manifestazione svoltasi domenica a Parigi, dove migliaia di persone erano scese in piazza per chiedere al presidente di sospendere il progetto di legge, non ha dunque avuto l'effetto desiderato.