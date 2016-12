foto Twitter Correlati Il video della lobby delle armi contro Obama

Contro le armi scrivono a Obama, con lui quando firma decreti 20:10 - Barack Obama, presentando alla Casa Bianca le misure per un maggior controllo sulle armi da fuoco, ha detto: "Abbiamo davanti una sfida complicata. Proteggere i nostri bambini non dovrebbe dividerci". Il presidente americano ha annunciato che varerà ben 23 ordini esecutivi per imprimere subito un giro di vite sull'uso delle armi e sui controlli, anche per le persone con problemi mentali. E, al Congresso ha detto: "Non possiamo più ritardare".

"Rispetto le tradizioni, ma serve cambiare"

"Rispetto le nostre forti tradizioni sul possesso delle armi, ma serve un cambiamento. Serve da parte nostra un esame di coscienza. Ogni giorno che aspettiamo ad agire aumenta il numero delle vittime" ha quindi aggiunto Obama, sottolineando come dopo la strage di Newtown del 14 dicembre, ci sono state già altre 900 vittime.



Obama firma decreto contro le armi circondato da bambini

Obama ha firmato i decreti, che danno il via libera a una stretta senza precedenti sulle armi da fuoco in America, circondato da bambini. L'immagine, trasmessa da tutte le principali tv, dà il senso della svolta voluta dall'inquilino della Casa Bianca.



La lobby delle armi: "Sarà la battaglia del secolo"

"Sarà la battaglia del secolo": così la National Rifle Association (Nra), la potente lobby delle armi Usa, dichiara guerra a Obama, dopo la stretta sulle armi da fuoco. "Non è per proteggere i bambini o per fermare i crimini. E' per vietare le vostre armi", scrivono i vertici della Nra in una lettera agli iscritti.



Gli sceriffi di sei Stati: "La ignoreremo"

In sei Stati Usa è partita la rivolta contro la stretta alle armi di Obama: le autorità di polizia locali hanno detto infatti che ignoreranno qualsiasi legge per limitare l'accesso alle armi imposta dalla Casa Bianca. Si tratta di stati principalmente conservatori e del Sud: Wyoming, Alabama, Missouri, Montana, Texas, Carolina del Sud.



Alcuni sceriffi di questi Stati hanno gridato all' incostituzionalità - riporta Fox News - e sono pronti a considerare qualsiasi azione legislativa contro il governo. Secondo l'ex giudice del New Jersey, Andrew Napolitano, il rifiuto degli sceriffi di cooperare con le autorità federali non rappresenta un crimine. ''In realtà è un movimento che sta crescendo in tutto il Paese. Le autorità locali dicono a quelle federali: quelle sono le tue leggi, le fai rispettare tu".