foto Da video

22:56

- Due persone risultano ferite in seguito ad una sparatoria in una università di economia di St. Louis in Missouri, la Stevens Institute of Business and Arts. La polizia ritiene che uno dei due feriti sia la persona che ha aperto il fuoco, sparando diversi colpi e rivolgendo poi l'arma contro se stesso. L'autore della sparatoria sarebbe uno studente dell'istituto che avrebbe aperto il fuoco contro un consigliere finanziario dell'ateneo.