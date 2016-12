Usa, la Wal-Mart arruola i reduci di guerra

- Da veterani di guerra a impiegati nei grandi magazzini americani: lacelebre catena di supermercati statunitense, punta a creareoffrendo un posto di lavoro aiche hanno lasciato le forze Usa nell'anno appena passato. Questa l’iniziativa presentata oggi dal colosso americano e riportata sul New York Times.

Un progetto innovativo, addirittura, secondo l’amministratore delegato dell’azienda William Simon “l’idea migliore che potevamo adottare”. E così, dal prossimo 27 maggio, in occasione del Memorial Day, qualsiasi ex militare dell’esercito americano avrà un posto di lavoro assicurato.

Si è detta entusiasta del progetto anche la stessa Michelle Obama, che ha commentato: “Siamo tutti convinti che nessuna delle persone che serve il nostro Paese debba lottare per un posto di lavoro una volta tornato a casa”. La First Lady auspica che l’iniziativa della Wal-Mart dia il via ad una lunga serie da parte di altre società americane.