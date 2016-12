foto Reuters

21:43

- Quattro profughi siriani, una donna incinta e quattro bambini, sono morti per un incendio a Ceylanpinar, uno dei 14 campi allestiti dalle autorità turche lungo il confine con la Siria. L'incendio è stato provocato da un guasto del sistema di riscaldamento. E' il terzo incendio mortale registrato nelle tendopoli che ospitano decine di migliaia di rifugiati siriani giunti in Turchia in fuga dalla guerra.