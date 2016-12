Los Roques, pilota non aveva idoneità al volo

foto Ansa Correlati Missoni, il fratello Luca: "Cercare in profondità"

Missoni, la sfilata più triste 12:44 - Il pilota dell'aereo scomparso il 4 gennaio durante il trasferimento da Los Roques a Caracas, in Venezuela, con a bordo Vittorio Missoni, la moglie ed altri due italiani, non aveva l'idoneità psicofisica al volo. Il documento, secondo quanto accertato dall'Agenzia Italiana per la Sicurezza al volo, gli era infatti scaduto il 30 novembre. - Il pilota dell'aereo scomparso il 4 gennaio durante il trasferimento da Los Roques a Caracas, in Venezuela, con a bordo Vittorio Missoni, la moglie ed altri due italiani, non aveva l'idoneità psicofisica al volo. Il documento, secondo quanto accertato dall'Agenzia Italiana per la Sicurezza al volo, gli era infatti scaduto il 30 novembre.

Il comandante del velivolo, sempre secondo quanto accertato dall'Ansv, pur avendo superato i 65 anni di età, era ancora abilitato dalla normativa vigente in Venezuela all'esercizio della propria licenza Atpl (Airline Transport Pilot Licence) all'interno del solo spazio aereo nazionale, ma non avrebbe potuto pilotare l'aereo proprio perché gli era scaduta l'idoneità psicofisica.



Inoltre, dagli accertamenti eseguiti, è emerso che la compagnia aerea "non era ancora titolare di regolare certificato di operatore aereo".



Elementi "fattuali", non causa di incidente

L'Agenzia per la sicurezza al volo ha evidenziato che "in mancanza di ulteriori elementi di indagine", la mancanza di idoneità psicofisica al volo da parte del pilota e le altre irregolarità amministrative accertate "non rappresentano al momento fattori causali direttamente correlabili alla dinamica dell'evento, ma costituiscono unicamente elementi fattuali" raccolti nell'ambito dell'"inchiesta di sicurezza avviata dalla competente Autorità investigativa venezuelana a seguito della scomparsa in data 4 gennaio 2013 dell'aeromobile BN2 Islander marche YV-2615".