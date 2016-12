foto Ap/Lapresse Correlati Russia, rogo in casa: muoiono quattro bimbi 12:28 - Quasi cinquemila topolini bianchi e quaranta ratti di uguale colore. Sono gli acquisti fatti dalle guardie del Cremlino, come ha rivelato il sito Zakupki.gov.ru, che rende note le uscite delle casse statali per garantire la trasparenza della spesa pubblica. I soldi serviti per topi e ratti? Circa 35mila euro, pari a 1,4 milioni di rubli. - Quasi cinquemila topolini bianchi e quaranta ratti di uguale colore. Sono gli acquisti fatti dalle guardie del Cremlino, come ha rivelato il sito Zakupki.gov.ru, che rende note le uscite delle casse statali per garantire la trasparenza della spesa pubblica. I soldi serviti per topi e ratti? Circa 35mila euro, pari a 1,4 milioni di rubli.

Il sito Zakupki raccoglie regolarmente tutte le richieste statali per la fornitura di lavori e materiale di vario genere e i contratti già firmati. E, tra le voci di spesa, non mancano quelle bizzarre, o anche sospette.



Come, appunto, il "pacchetto" ratti e topi per le guardie del Cremlino. A vincere l'appalto in questione è stata la filiale del centro di ricerca per le tecnologie biomediche dell'Accademia delle scienze mediche. Gli animali dovranno essere consegnati alle guardie di Putin entro la fine dell'anno.



Ignoto l'uso che ne sarà fatto. Interrogativi e ironie si sprecano sulla blogosfera russa. Ma anche ipotesi: un blogger suggerisce che forse i topolini vengono dati in pasto ai falchi ammaestrati usati per tener lontani dai tetti del Cremlino colombe e cornacchie.