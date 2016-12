Libia, l'Italia chiude il Consolato a Bengasi

foto Afp Correlati Spari sull'auto del console italiano 12:08 - Le autorità italiane hanno disposto, per motivi di sicurezza, la sospensione temporanea dell'attività del nostro Consolato generale a Bengasi, in Libia. Il personale dipendente, riferisce la Farnesina, farà rientro in Italia nelle prossime ore. Il governo, spiega una nota, ha comunque "confermato il sostegno italiano all'azione di consolidamento democratico condotta dalle autorità di Tripoli". - Le autorità italiane hanno disposto, per motivi di sicurezza, la sospensione temporanea dell'attività del nostro Consolato generale a Bengasi, in Libia. Il personale dipendente, riferisce la Farnesina, farà rientro in Italia nelle prossime ore. Il governo, spiega una nota, ha comunque "confermato il sostegno italiano all'azione di consolidamento democratico condotta dalle autorità di Tripoli".

"Anche in relazione alla decisione assunta - prosegue la nota - il governo italiano si è tenuto in queste ore in costante contatto con il governo libico, cui è stato nuovamente confermato il sostegno italiano all'azione di consolidamento democratico e istituzionale condotta dalle autorità di Tripoli".



"Tentativi di destabilizzazione quali l'attentato terroristico compiuto sabato scorso contro il Console Generale Guido de Sanctis dimostrano la necessità che la comunità internazionale intensifichi il sostegno alle istituzioni e al popolo libico".