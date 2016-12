A un mese dal massacro di Newtown pubblicata un'app che insegna ai bambini a sparare

foto Dal Web Correlati Tutto sulla strage di Newtown 11:48 - Il 14 dicembre 2012 Adam Lanza, 20 anni, dopo aver ucciso la madre, entra in una scuola di Newtown, in Cunnecticut e uccide 26 persone, delle quali 20 bambini. Ad un mese dalla tragedia, la National Rifle Association (Nra, associazione che raggruppa i produttori di armi negli Usa) ha pubblicato un videogioco, indicato per bambini dai 4 anni in su, che insegna a sparare. - Il 14 dicembre 2012 Adam Lanza, 20 anni, dopo aver ucciso la madre, entra in una scuola di Newtown, in Cunnecticut e uccide 26 persone, delle quali 20 bambini. Ad un mese dalla tragedia, la National Rifle Association (Nra, associazione che raggruppa i produttori di armi negli Usa) ha pubblicato un videogioco, indicato per bambini dai 4 anni in su, che insegna a sparare.

In vendita su iTunes, Nra Practice Range è un gioco studiato, a detta del portavoce dell'associazione statunitense, per educare i bambini alla sicurezza alle armi, ma di fatto è una sorta di guida all'uso delle armi, con indicazioni come "tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare" o "usa solo munizioni adatte alla tua pistola".



Ciliegina sulla torta per questa app che promette di suscitare numerose polemiche, è la possibilità di acquistare come accessori a 99 cent, svariati tipi di armi, tra cui anche il fucile Ak47, quello usato da Adam Lanza per compiere il massacro del 14 dicembre.