India, bambina di 7 anni violentata a scuola

foto Ansa Correlati India, morta la studentessa stuprata in autobus

India, sei arresti per lo stupro sull'autobus 09:31 - Ancora un episodio di violenza contro le donne in India. Una bimba di 7 anni è stata violentata da un uomo di 20 nel bagno della scuola a Vasco, nello Stato di Goa. La polizia ha arrestato per ora la direttrice dell'istituto per aver ritardato la denuncia. Da quando a dicembre un brutale stupro su un bus si è concluso con la morte di una 23enne, i media hanno cominciato a riportare i numerosi casi di abusi che avvengono in tutto il Paese. - Ancora un episodio di violenza contro le donne in India. Una bimba di 7 anni è stata violentata da un uomo di 20 nel bagno della scuola a Vasco, nello Stato di Goa. La polizia ha arrestato per ora la direttrice dell'istituto per aver ritardato la denuncia. Da quando a dicembre un brutale stupro su un bus si è concluso con la morte di una 23enne, i media hanno cominciato a riportare i numerosi casi di abusi che avvengono in tutto il Paese.

La bambina sarebbe stata attirata con uno stratagemma durante l'intervallo mattutino nel bagno delle ragazze, che si trova vicino all'ufficio della direttrice, e poi violentata dal ragazzo.



Poco dopo la piccola si è lamentata con un'insegnante di avere dolori al basso ventre, per cui è stato richiesto l'intervento dei familiari che sono così venuti a conoscenza di quanto era accaduto. Due medici dell'ospedale cittadino dove la bambina è stata esaminata in serata hanno confermato la violenza sessuale.



Intanto, non appena la notizia si è diffusa a Vasco, decine di persone si sono riunite per protestare davanti alla scuola, impedendo per ore l'uscita del personale insegnante che è poi stato scortato a casa dagli agenti. Una squadra speciale sta ricercando il responsabile dello stupro sulla base di un identikit preparato sulla base delle informazioni fornite dalla vittima.