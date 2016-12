Russia, incendio in casa: muoiono 4 bambini

foto Ap/Lapresse 08:08 - Dramma in Siberia. Tre fratelli e un loro cugino, tra i 2 e i 15 anni, sono morti nell'incendio di una abitazione in legno a Yeniseisk, nel territorio di Krasnoiarsk. Lo riferisce l'agenzia Interfax citando la Protezione civile locale. Incolumi i genitori, trovati in uno stato di pesante intossicazione alcolica: si sono salvati gettandosi da una finestra. La madre ha riportato gravi ustioni. - Dramma in Siberia. Tre fratelli e un loro cugino, tra i 2 e i 15 anni, sono morti nell'incendio di una abitazione in legno a Yeniseisk, nel territorio di Krasnoiarsk. Lo riferisce l'agenzia Interfax citando la Protezione civile locale. Incolumi i genitori, trovati in uno stato di pesante intossicazione alcolica: si sono salvati gettandosi da una finestra. La madre ha riportato gravi ustioni.

L'incendio divampato attorno alle 23.30 di ieri sera, in un appartamento al secondo piano di una palazzina, è stato domato verso le 3.30 della mattina. Incolumi gli altriinquilini dello stabile. I tre figli della coppia avevano 2, 11 e 12 anni, mentre il cugino dei bambini 15. Indagini sono in corso per accertare la causa del rogo.