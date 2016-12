Bimbi a piedi a NY, scuolabus in sciopero

foto Ansa 08:13 - Lo minacciavano da giorni. Ora gli autisti dei tradizionali scuolabus gialli newyorkesi hanno annunciato che, per la prima volta dal lontano 1979, incroceranno le braccia. Lo sciopero è per cercare di ottenere un aumento della paga e misure di sicurezza. Sono oltre 152mila i bambini che rischiano di rimanere a piedi. Il sindaco di New York, Michael Bloomberg, accusa i sindacati "di voler abbandonate migliaia di bambini e le famiglie". - Lo minacciavano da giorni. Ora gli autisti dei tradizionali scuolabus gialli newyorkesi hanno annunciato che, per la prima volta dal lontano 1979, incroceranno le braccia. Lo sciopero è per cercare di ottenere un aumento della paga e misure di sicurezza. Sono oltre 152mila i bambini che rischiano di rimanere a piedi. Il sindaco di New York, Michael Bloomberg, accusa i sindacati "di voler abbandonate migliaia di bambini e le famiglie".

La ragione per cui gli autisti intendono incrociare le braccia è per protestare contro l'iniziativa allo studio del consiglio comunale di aprire il mercato a nuovi competitor. Il settore attualmente è dominato da 52 società private e il comune della Grande Mela vuole avviare delle aste per la prima volta in 33 anni. Il rischio caos per intere famiglie è elevato.