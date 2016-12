foto Ap/Lapresse

01:37

- Un treno militare che trasportava giovani reclute in un campo d'addestramento è deragliato in un sobborgo del Cairo. Nell'incidente sono morti 11 soldati e altri 96 sono rimasti feriti. Lo riferisce una fonte della sicurezza. Il Paese detiene un triste record di sinistri sulle strade e sulle rotaie dovuto a standard di sicurezza insufficienti. Un punto sul quale la popolazione accusa i governi che si sono succeduti di non aver mai provveduto.