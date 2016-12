foto Afp

15:24

- Gli islamisti somali Shabaab hanno pubblicato sul loro account Twitter la foto del corpo di un uomo presentato come il "capo" del commando francese del fallito blitz in Somalia. Nella foto appare un giovane dai capelli corti con del sangue rappreso sul viso e una camicia scura da cui esce una catena con una croce. L'uomo sarebbe stato ucciso sabato durante le operazioni per liberare un agente dei servizi segreti tenuto in ostaggio dai ribelli dal 2009.