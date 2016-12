Alice Pyne, un addio senza rimpianti: se n'è andata dopo aver realizzato tutti i suoi sogni

A comunicare la notizia della morte, è stata la famiglia della ragazza su Twitter, social network che la stessa Alice usava abitualmente per dare forza e ispirazione ai ragazzi che si trovavano nella medesima condizione. Alice soffriva del linfoma di Hodgkin, rara forma di cancro che colpisce 3 persone su 100.000 nei paesi Occidentali.

Una ragazza nata in una piccola comunità, nella contea di Cumbria, Inghilterra del Nord, che con le sue coetanee condivideva sogni ed aspirazioni da teenager, sebbene lei fosse diversa: Alice si era trovata faccia a faccia con un destino già scritto, aveva preso coscienza di dover morire, ma non si era scoraggiata, anzi, aveva lottato per realizzare tutti, uno ad uno, i suoi desideri più grandi.

Ha conosciuto star del calibro di Paul McCartney, Robbie Williams, i Take That… ha partecipato alla prom night, la famosa serata di gala organizzata dai licei americani, ha dato il via ad un’associazione benefica a suo nome (che ha già raccolto più di 100mila dollari), e, per ultimo ha espresso il desiderio di veder nuotare dal vivo le balene: anche questo, fatto.

L’intero percorso di Alice è stato accompagnato in primis dalla famiglia, composta da madre, padre e l’inseparabile sorella, ma è stato seguito anche virtualmente da milioni di utenti che, tramite il suo blog e le pagine sui social network, si sono affezionati alla storia della ragazza, fino ad apprenderne la fine annunciata proprio dai genitori su Twitter.

Da allora anche molte star, sul web, le hanno reso omaggio e, neanche a dirlo, la sua pagina personale si è riempita di commenti dei followers uniti in un cordoglio collettivo. E infine c’è il blog “dei desideri”, quello che manterrà per sempre in vita il ricordo di Alice, anche se non sarà più lei ad aggiornarlo.