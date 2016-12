foto Ap/Lapresse Correlati Sale il numero delle vittime 13:24 - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu si riunirà sulla richiesta della Francia "per discutere la situazione nel Mali", dove le forze di Parigi hanno avviato un intervento militare a sostegno del governo di Bamako contro le milizie jihadiste insediatesi nel nord. Intanto continua l'avanzata delle forze ribelli islamiste, che hanno preso controllo della città di Diabaly, nel centro del Paese, lungo la direttrice che porta alla capitale Bamako. - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu si riunirà sulla richiesta della Francia "per discutere la situazione nel Mali", dove le forze di Parigi hanno avviato un intervento militare a sostegno del governo di Bamako contro le milizie jihadiste insediatesi nel nord. Intanto continua l'avanzata delle forze ribelli islamiste, che hanno preso controllo della città di Diabaly, nel centro del Paese, lungo la direttrice che porta alla capitale Bamako.

Nato: "Bene azione Parigi, nessuna richiesta d'aiuto"

L'azione della Francia ha ricevuto il sostegno esplicito di diversi governi europei e occidentali, oltre che africani. La Gran Bretagna fornisce supporto logistico, gli Stati Uniti, come ha detto Barack Obama, daranno "un supporto tecnico limitato" alle forze francesi impegnate militarmente nel Mali. E anche la Nato ha accolto favorevolmente l'intervento militare francese nel Paese e ha chiarito di non aver ricevuto alcuna richiesta di aiuto da parte di Parigi.



Oltre 60 jihadisti uccisi a Gao

Continuano, intanto, i bombardamenti dell'aviazione francese. Oltre 60 jihadisti sono stati uccisi ieri nella città di Gao, nel nord del Mali, durante un attacco. "Durante la notte i miliziani sono usciti per recuperare i corpi dei loro compagni", ha detto per telefono un residente. "Gli integralisti sono stati sorpresi durante una riunione", ha aggiunto.



Gli jihadisti minacciano: "Colpiremo il cuore della Francia"

Gruppi di jihadisti basati nel nord del Mali, le cui posizioni sono sotto attacco dalle forze francesi, hanno annunciato che colpiranno il "cuore della Francia". Lo ha reso noto un responsabile del gruppo armato Mujao, Abou Dardar. "La Francia ha attaccato l'islam. Colpiremo il cuore della Francia", ha detto.



I ribelli avanzano: presa Diabaly

"I ribelli hanno preso Diabaly, dopo una fiera resistenza dell'esercito del Mali, che non è riuscito a tenerli fuori al momento", ha spiegato il ministro della Difesa francese, Jean-Yves Le Drian, precisando che nella zona sono ancora in corso combattimenti. Le forze islamiste che hanno attaccato Diabaly sarebbero venuti dalla frontiera mauritana, dove erano stati bombardati dall'aviazione francese. A guidare l'attacco sarebbe stato Abou Zeid, uno dei capi di Al Qaida nel Meghreb islamico.