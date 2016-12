foto Ap/Lapresse 10:16 - La Corte di Cassazione egiziana ha accolto il ricorso dell'ex presidente, Hosni Mubarak, e del suo ex ministro dell'Interno, Habib El Adly, stabilendo che devono essere sottoposti a un nuovo processo. La Corte ha anche deciso che va rifatto il processo ai sei ex generali del ministero dell'Interno, che in primo grado erano stati assolti. - La Corte di Cassazione egiziana ha accolto il ricorso dell'ex presidente, Hosni Mubarak, e del suo ex ministro dell'Interno, Habib El Adly, stabilendo che devono essere sottoposti a un nuovo processo. La Corte ha anche deciso che va rifatto il processo ai sei ex generali del ministero dell'Interno, che in primo grado erano stati assolti.

La Corte ha stabilito anche che i due figli di Mubarak, condannato in primo grado all'ergastolo insieme a El Adly, vengano sottoposti a un nuovo processo per l'accusa di corruzione e di abuso di potere. Alaa e Gamal Mubarak sono stati entrambi condannati in primo grado e sono ora detenuti nel carcere di Tora.



All'esterno della corte di sono radunati dall'alba di questa mattina decine di sostenitori di Mubarak. Con foto dell'ex rais hanno esultato e gridato di gioia quando il verdetto è stato pronunciato in diretta dalla televisione di Stato.