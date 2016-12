foto Ap/Lapresse

- Centinaia di agenti della Guardia di frontiera israeliana hanno sgomberato un avamposto creato da attivisti palestinesi in una zona compresa fra Gerusalemme est e la città-colonia di Maale Adumim, in Cisgiordania, dove Israele progetta di costruire migliaia di alloggi. Per gli organizzatori della protesta quelle terre sono di proprietà privata palestinese e con l'avamposto si era cercato di impedire ad Israele di realizzare "fatti compiuti".