foto Ap/Lapresse

06:29

- Almeno nove persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in un attentato realizzato nella Kurram Agency, territorio tribale pachistano alla frontiera con l'Afghanistan. Secondo le prime informazioni, un rudimentale ordigno esplosivo (ied) è stato attivato al passaggio di un minibus con una ventina di persona a bordo, in viaggio fra Peshawar e Parachinar. Giunti sul posto, i soccorritori hanno trasferito i feriti in un vicino ospedale.