- Sale l'allarme influenza in tutti gli Stati Uniti, colpiti, secondo gli esperti, da un'epidemia "imprevedibile". Almeno 20 bambini sono morti e più di 3.700 americani sono stati finora ricoverati in ospedale. Dopo Boston, anche a New York - dove i casi sono già 20.000 casi, contro i 4.400 di tutto il 2012 - è stato dichiarato lo stato di emergenza. Mentre in parte della Carolina del Nord sono state chiuse alcune scuole.