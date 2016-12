foto Ap/Lapresse

- Hugo Chavez "non è in coma" nè in fin di vita. Lo sostiene il fratello del presidente venezuelano, Adan Chavez, che bolla come "totalmente false" le informazioni diffuse su alcuni social network. Le voci contrarie - ha tuonato - sono solo frutto della "sporca guerra d'informazione di un'opposizione necrofila". Nel Paese si moltiplicano gli interrogativi sulle reali condizioni del presidente, operato per la quarta volta a Cuba per un cancro.