Momenti di paura per il console italiano Guido De Sanctis in Libia. La sua vettura è stata colpita da proiettili a Bengasi. Fortunatamente, la carrozzeria blindata ha protetto i passeggeri all'interno e nessuno è stato ferito. Il diplomatico stesso sta bene. Lo riferiscono fonti della sicurezza locale.

A rassicurare sulle sue condizioni di salute è stato lo stesso rappresentante italiano che ha dichiarato:"sto bene".



Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza libica, l'attacco è avvenuto mentre il console stava tornando a casa. Qualcuno ha sparato probabilmenta da un'altra auto ad un incrocio al livello della testa del diplomatico e di quella dell'autista. Ma i proiettili si sono infranti nei vetri e nella carrozzeria blindata. La vicenda è ora al centro di indagini.



Si tratta dell'episodio più grave che coinvolge un alto funzionario occidentale in Libia dopo l'assalto islamico-radicale al consolato Usa di Bengasi dell'11 settembre 2011, costato la vita a quattro persone: Chris Stevens, ambasciatore americano in Libia, Sean Smith, agente dei servizi segreti, e due marine. Un'azione rivendicata come segno di protesta contro un film americano sulla vita del profeta Maometto, ritenuto blasfemo.



Guido De Sanctis, 51 anni, di stanza in Libia dall'inizio della guerra civile libica (cominciata nel febbraio 2011), era a Tripoli per la prima volta. Il diplomatico aveva riaperto la sede del consolato italiano a Bengasi, devastata e saccheggiata nel 2006 sullo sfondo delle proteste suscitate nel mondo islamico dalla pubblicazione delle vignette satiriche su Maometto. Ma il suo periodo nel Paese nordafricano sta finendo perché la settimana prossima è in programma il suo trasferimento a Doha, in Qatar.



Terzi condanna il tentativo di destabilizzazione

L'attentato contro il console italiano a Bengasi è stato "un tentativo di destabilizzare le istituzioni della nuova Libia" che l'Italia "condanna fermamente". Tripoli - ha detto il ministro degli Esteri Giulio Terzi - ha già garantito il massimo impegno per assicurare alla giustizia i responsabili di questo vile atto terroristico.