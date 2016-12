Mali, oltre cento vittime dopo raid Francia

foto Afp 19:27 - Più di cento persone, tra ribelli e soldati governativi, sono stati uccisi in Mali durante gli attacchi aerei delle truppe francesi. Il presidente Francois Hollande ha detto: "La Francia nell'operazione in Mali non persegue alcun interesse particolare che non sia la protezione di un Paese amico e ha come solo scopo la lotta al terrorismo". "La nostra missione - ha aggiunto - non è finita e continuerà nei prossimi giorni". - Più di cento persone, tra ribelli e soldati governativi, sono stati uccisi in Mali durante gli attacchi aerei delle truppe francesi. Il presidente Francois Hollande ha detto: "La Francia nell'operazione in Mali non persegue alcun interesse particolare che non sia la protezione di un Paese amico e ha come solo scopo la lotta al terrorismo". "La nostra missione - ha aggiunto - non è finita e continuerà nei prossimi giorni".

Il ministero della Difesa francese ha annunciato che un pilota francese è rimasto ucciso nell'operazione militare lanciata delle forze armate di Parigi in Mali.



Hollande ha detto di aver disposto il "rafforzamento delle misure antiterrorismo del piano Vigipirate" in Francia e ha poi convocato il Consiglio di difesa, struttura interministeriale ristretta, sulle crisi che vedono coinvolta la Francia in Mali e in Somalia.



Il presidente francese ha confermato che l'agente francese ostaggio in Somalia è "senza dubbio stato assassinato". La notizia della sua morte era stata data dal ministro della Difesa. Ma i ribelli somali aveva parlato di ostaggio ferito, vivo e "in sicurezza lontano dal luogo della battaglia".