New York, suicida il genio del web Swartz

foto Dal Web

22:20

- Lutto nel mondo del web. Aaron Swartz, cofondatore di Reddit (uno dei social network più usati dopo Facebook e Twitter) si è suicidato a New York. L'attivista informatico, che aveva 26 anni, era fautore della condivisione delle informazioni online. Swartz era stato accusato di hackeraggio per aver rubato milioni di documenti dall'archivio informatico del "Massachusetts Institute of Technology". Si è sempre dichiarato innocente: rischiava il carcere.