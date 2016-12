foto Ansa

08:05

- L'aviazione francese ha condotto nella notte un'operazione militare nel sud della Somalia per liberare un cittadino francese tenuto in ostaggio. Lo hanno riferito membri dei ribelli islamici Shebab. Secondo testimoni sul posto, il raid aereo, affiancato a terra da un commando, ha provocato numerose vittime, mentre gli islamisti somali non hanno fornito alcuna indicazione sulla sorte dell'ostaggio.