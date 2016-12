foto Dal Web

- I ribelli jihadisti che hanno lanciato un'offensiva verso il sud del Mali riceveranno una "risposta militare sferzante e massiccia"; la guerra non l'abbiamo voluta noi, ci è stata imposta. Lo ha dichiarato il presidente ad interim del Mali, Diacounda Traor‚ in un preannunciato discorso alla nazione, in cui ha confermato di aver chiesto e ottenuto un intervento aereo della Francia, in accordo con l'Ecowas, a comunità economica dell'Africa occidentale.