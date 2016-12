Mali, intervento francese contro gli islamisti

In una dichiarazione di meno di un minuto pronunciata dall'Eliseo, il presidente ha spiegato che "a nome della Francia, ha risposto alla richiesta di aiuto del presidente del Mali". L'intervento è stato valutato come necessario per garantire la sicurezza di una popolazione amica e degli oltre 6.000 francesi che risiedono in Mali.

"I terroristi devono sapere che la Francia sarà sempre lì quando sono messi in pericolo non i suoi interessi, ma i diritti di una popolazione come quella del Mali che vuole vivere in libertà e democrazia", ​​ha concluso Hollande.

Gli Stati Uniti hanno espresso il loro appoggio all'operazione. ''Abbiamo preso atto del fatto che il governo del Mali ha chiesto aiuto, e quindi condividiamo l'obiettivo francese di impedire ai terroristi di installarsi nella regione'', ha detto il consigliere per la sicurezza della Casa Bianca, Tommy Vietor.