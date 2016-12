Usa, i presidenti saranno sotto scorta a vita

foto Dal Web Correlati Guarda chi sarà protetto

17:33

- Barack Obama ha firmato oggi una legge che garantisce la protezione vita natural durante agli ex inquilini della Casa Bianca. Nel programma sono incluse anche le mogli, quindi riguarderà la first lady Michelle. I figli dei presidenti, invece, saranno sotto custodia fino al compimento dei sedici anni d'età. Quindi, in questo caso, Malia Obama fino al 2014 e Sasha fino al 2017.