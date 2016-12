foto Ap/Lapresse

15:43

- Passo avanti dell'Arabia Saudita nei confronti della parità dei sessi. Per la prima volta delle donne entrano nel Consiglio consultivo della Shura. Lo stabilisce un decreto reale pubblicato oggi che designa i 150 membri e prevede che, d'ora in poi, il 20 per cento dei seggi venga riservato ad esponenti femminili. L'organismo non ha poteri legislativi ma può solo sottoporre proposte di legge al re che legifera.